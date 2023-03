IJssalon Kees opent zaak in Helmond

Handdruk Muziekge­bouw-baas moest in doofpot, oud-wethouder Oosterveer heeft ‘er nog hoofdpijn van’

EINDHOVEN/WAALRE - Hij voelt in april 2020 dat hij klem zit. Marcel Oosterveer is dan nog wethouder in Eindhoven en moet de vertrekregeling van Wim Vringer, directeur bij het Muziekgebouw, volgens de privacywet geheim houden. Maar hij wil er ook open over zijn. Hij kiest voor de privacy, maar heeft er bijna drie jaar later flink buikpijn van.