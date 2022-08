‘Ik zit tot zeker september met een gat in mijn gebit’, Bart (34) werd na Pride zwaar mishandeld in Eindhoven

Mooie plekjes langs de Dommel Kees de Leeuw fotogra­feert alle ‘levende have’ rond de Dommel: ‘Wind tegen, dan horen de dieren je niet aankomen’

EINDHOVEN - Twee tot drie keer per week wandelt Kees de Leeuw in het Dommelgebied in Eindhoven-Noord. Zijn camera gaat steevast mee. Hij raakt niet uitgekeken en -gefotografeerd en geniet van de rust en stilte.

3 augustus