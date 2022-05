EINDHOVEN - Een ton aan cash, peperdure kleding en horloges en luxe appartementen vol goktafels. Het moeten filmachtige taferelen zijn geweest. In Eindhoven zijn vier personen aangehouden in een groot onderzoek naar illegaal gokken. De politie zelf stelt dat er ‘illegale gokpaleizen’ zijn ontmanteld.

De aangehouden verdachten zijn drie mannen van 31, 38 en 45 jaar en een vrouw van 22 jaar. Ze komen allemaal uit Eindhoven. Zij worden verdacht vanuit een criminele organisatie meerdere illegale gokpanden te hebben gerund. Ook zeventien bezoekers zijn opgepakt, zij zijn inmiddels wel weer thuis.

Luxe appartementen in centrum Eindhoven

Dat gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Agenten vielen binnen in twee luxe appartementen in het centrum van de stad en in een bedrijfspand in stadsdeel Woensel.

De recherche legde beslag op banktegoeden, ongeveer 100.000 euro aan contant geld en luxe goederen als merkkleding, Rolex-horloges en een dure Mercedes. Ook de poker- en dobbeltafels waarmee de appartementen waren ingericht zijn in beslag genomen.

De arrestaties kwamen voort uit een maandenlang onderzoek van de financiële recherche. Daaruit bleek dat er ‘bijna dagelijks voor grof geld illegaal werd gegokt’ in de appartementen. ,,Ook op het moment van de actie was dit het geval. De appartementen waren met onder andere poker- en dobbeltafels ingericht.”

Rolex, merkkleding en Mercedes ingenomen

Eén van de vier hoofdverdachten is de bewoner van één van de appartementen. Van hem is de grote hoeveelheid dure kleding afgepakt. ,,We vermoeden dat deze spullen met crimineel verkregen geld zijn aangeschaft, aangezien deze man op papier geen inkomsten heeft. Verder namen we nog een aantal kostbare Rolex-horloges en een Mercedes-personenauto in beslag.”

Dat is nog niet alles. ,,In het kader van de verdenking van witwassen legden we ook beslag op banktegoed en op een crypto currency-account.” In de nacht kreeg de politie nog een derde locatie in beeld: het bedrijfspand in Woensel. Ook dat was volgens de politie een ‘gokpaleis’. Eén van de hoofdverdachten werd daar aangehouden.

Criminele organisatie

De zeventien bezoekers zijn weer vrijgelaten. Zij zijn verhoord en hun gegevens zijn vastgelegd. De vier hoofdverdachten worden woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Ze worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, het faciliteren en exploiteren van illegale kansspelen en casino’s en het witwassen van de opbrengst daarvan.

