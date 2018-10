Illegale prostituees zitten overal in Eindhoven: van budgethotels tot airbnb's

UPDATE Brand in appartemen­ten­com­plex in Eindhoven door bovenburen ontdekt, bewoners op tijd in veiligheid

7:46 EINDHOVEN - Rond kwart over twaalf in de nacht van zaterdag op zondag is brand ontstaan in een woning op de tweede verdieping van een appartementencomplex aan de Willem Klooslaan in de Eindhovense Schrijversbuurt. De brandweer ging met drie voertuigen, waaronder een hoogwerker, ter plaatse.