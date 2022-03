Ilse uit Oirschot zat met 99 anderen op een eiland op jacht naar 1 miljoen euro: ‘Een stem in mijn hoofd zei: Niet opgeven Ilse’

DIAMANTEN PAAR Diamanten paar Paul en Anne We­ijts-Ric­ketts: Ondanks een flater en een blazer was er geen ontkomen aan

Paul Weijts (84) leerde de Engelse Ann Weijts-Ricketts (82) kennen tijdens zijn vakantie in 1959 in Engeland. Ann was zijn ‘blind date’. Maar de eerste indruk die Paul maakte op Ann was niet de beste.

2 maart