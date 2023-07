Immense oehoes zorgen voor nageslacht in Leenderbos: ‘Kuikens zijn nu al zo groot als een flinke kip’

Podcast Heet van de Herdgang | Woede op Simons, De Ketelaere als vervanger (?) en de zoektocht naar een centrale verdediger

De tweede aflevering van de PSV-podcast ‘Heet van de Herdgang’ is in de lucht. PSV-watcher Rik Elfrink, supporter Mascha Prins en voormalig PSV-watcher Frank van den Muijsenberg bespreken alle ontwikkelingen bij de Eindhovense club. En er is meer dan genoeg te behandelen. Uiteraard wordt het nieuws over Xavi Simons ook in de podcast besproken.