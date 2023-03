Improviseren kun je leren bij Rauw Impro

De open repetitie vindt plaats op maandag 20 maart van 20.00 tot 22.00 uur in gemeenschapscentrum De Pracht in Aalst. Hier maak je mee hoe een reguliere repetitie van Rauw Theater wordt opgebouwd.

Op zondag 26 maart is er een laagdrempelige improvisatieworkshop waar iedereen, met én zonder ervaring, aan mee kan doen. Er wordt geoefend met aspecten van (improvisatie)theater, je krijgt handvatten om te spelen en er wordt vooral plezier gemaakt.

Om 10.00 uur start de eerste leeftijdsgroep, de verdere verdeling is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. De workshop vindt plaats in het Wolders Ven aan de Julianalaan in Waalre.