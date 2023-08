In 2026 zijn politie en gemeente Helmond weer buren, bouw nieuw bureau start volgend jaar

FC Eindhoven nog volop in de We­ijs-transitie en op zoek naar extra stoot­kracht: ‘Het is nieuw, jong en nogal wisselval­lig’

Over zes dagen trapt FC Eindhoven het seizoen af, thuis tegen Willem II. De blauw-witten kenden een moeizame oefencampagne, zijn nog volop in de Willem Weijs-transitie én nog niet compleet. Wel zit er de laatste weken - na een ferme tik - een stijgende lijn in.