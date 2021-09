In alle vroegte brak de hel los in het Eindhovense hotel Tsilveren Seepaerd, een halve eeuw geleden

Eindhoven blijft coronaslui­tin­gen op Stratum­seind verdedigen, cafés mikken op schadever­goe­ding

23 september EINDHOVEN - Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven blijft verdedigen dat hij twee cafés op het Stratumseind in juli zonder waarschuwing heeft gesloten wegens overtreding van de coronaregels. In reactie op bezwaren van beide cafés zegt de burgemeester dat er acuut en reëel gevaar was voor de volksgezondheid vanwege een coronabrandhaard in de stapstraat.