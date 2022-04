In de strijd om personeel krijg je bij deze organisatie meteen een vast contract

Hans Klok voor elf optredens naar Eindhoven, illusio­nist komt met theater­tent naar park bij Evoluon

EINDHOVEN - Illusionist Hans Klok staat vanaf eind mei anderhalve week met een theatershow in Eindhoven. De voorstellingen worden gehouden in een theatertent in het Jacob Oppenheimerpark bij het Evoluon. De show ‘Hans Klok & Friends’ is een vervolg op de theatershow waarmee Klok in 2021 al door Nederland tourde. In totaal geeft de illusionist tussen 26 mei en 5 juni elf optredens in Eindhoven.

