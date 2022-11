In de watten gelegd met frietje en kleding bij Neos

Koen (14) is druk achter de kramen met de ingezamelde kleding. Op het terrein achter HK1 op de Hessen Kasselstraat in de wijk Gestel kunnen bewoners van Neos en wijkbewoners voor 50 eurocent kledingstukken en schoenen kopen. ,,Het is heel leuk om te doen en om met iedereen praatje te maken. Ik vermaak me prima. Het was even afwachten of we genoeg hebben en hoe het gaat lopen”, vertelt hij. Maar het is gezellig druk en de eerste kledingstukken zijn verkocht.

Koken, schilderen en bingo

Veertien leerlingen van Olympia vmbo zijn woensdag actief bij HK1. Het creatieve centrum voor dagbesteding en onderdeel van Neos (organisatie voor maatschappelijke opvang). Een groep staat op de kledingmarkt. Een in de keuken om een maaltijd te maken en uit te delen onder de bezoekers. De derde is aan het schilderen met wie maar aan wil sluiten. Een vierde groep is aan de slag bij Vitalis Theresia met een bingo voor senioren.

Het project is een pilot en onderdeel van het vak burgerschap. Een vak dat leerlingen kennis over en respect voor de maatschappij bijbrengt. ,,Wij leren de leerlingen in de leeftijd van veertien, vijftien jaar dat de maatschappij meer is dan hun eigen wereld, dat er verschillende lagen zijn. Het verbreedt hun blik. En dat het belangrijk is dat ze iets terugdoen”, legt docent Giny Vinck uit. ,,We hebben juist gekozen voor de groep van thuislozen en (ex)-verslaafden om de vooroordelen weg te halen. Het was spannend om te doen, maar ik zie het enthousiasme groeien.”

In de watten gelegd

Na acht weken voorbereiding op school is het tijd voor de eerste werkervaring. Liesbeth van der Kuijlen, teamleider HK1 vindt het een prachtig project. ,,Het stimuleert de leerling om iets bij te dragen. Het zorgt voor diversiteit en inclusiviteit. Deelnemers van Neos en bewoners vinden het leuk. Ze worden in de watten gelegd met een frietje en goedkope kleding.” Deelnemer Eelco vindt het vernieuwend. ,,Voor hier heel leuk. Ik ga zo nog een schilderijtje maken.”

Abdirahman (15) draait deze keer mee bij de schildergroep. De leerlingen gaan dit jaar vier keer terug naar HK1 en rouleren van activiteit ,,Ik vraag aan de mensen of ze mee willen doen. Deze doelgroep mag niet vergeten worden.” Bouy (14) vindt het sowieso leuk om buiten school wat te doen en niet alleen in de boeken te zitten. ,,Het is fijn om iets voor anderen te doen. Ook voor de ouderen die vroeger veel voor ons hebben gedaan.”