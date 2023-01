In één klap luisteren honderdduizend gelovigen naar Eindhovense pastoor: Joriskerk podium voor tv-mis

EINDHOVEN - De eucharistieviering op NPO2 wordt komende zondag voor het eerst uitgezonden vanuit de St. Joriskerk in Eindhoven. Pastoor René Wilmink wordt er niet zenuwachtig van. ,,De uitdaging is vooral om het in precies een uur af te ronden.”

Op een gangbare zondag zitten er 180 tot 200 parochianen in de Stratumse kerk, zondag kijken er vanuit huis nog eens zo’n honderdduizend gelovigen mee tijdens de preek van Wilmink. ,,Het scheelt dat het niet in een studio is. Hier in de kerk ben ik op mijn eigen plek, dat voelt vertrouwd. Ik ben wel benieuwd hoe het overkomt op televisie en hoop dat ze de kerk mooi uitlichten.”

Uur eerder

De uitzending van de eucharistieviering van KRO-NCRV is iedere zondag vanuit een andere kerk in het land. Ieder bisdom wijst een kerk aan en dat is dit jaar zeven keer de St. Joriskerk, waar de Eucharistieviering normaal gesproken om 11.00 uur begint, maar nu dus een uur eerder. ,,Ik kan natuurlijk moeilijk zeggen dat ze de uitzending maar een uur later moeten beginnen”, aldus Wilmink.

In de kerk zijn de voorbereidingen voor zondag al voorzichtig opgestart. Vrijwilligers slepen de kerstboom naar buiten en ook de kerststal staat inmiddels weer in het magazijn. Wilmink zelf kampt nog met wat lichamelijke klachten. Een vervelend hoestje na een coronabesmetting rond de kerstdagen en nou is hij deze ochtend ook nog door zijn rug gegaan.

Vrij in onderwerpkeuze

Zorgen voor zondag heeft hij echter niet. ,,Ik doe dit gelukkig al een tijdje en ik zal zondag preken op de manier zoals ik dat altijd doe.” Richtlijnen vanuit het bisdom of KRO-NCRV heeft Wilmink niet gekregen. ,,Ik ben vrij om te bespreken wat ik nodig acht. Maar natuurlijk gaat het over het geloof en de beleving daarvan. En natuurlijk aandacht voor de actualiteit. Over de zorgen die iedereen momenteel heeft. Of er nou tien mensen luisteren of 100.000, dat maakt voor mij niet zoveel uit.”

De komende dagen zal Wilmink de viering tot op de minuut voorbereiden. ,,Want we moeten niet alleen om klokslag tien uur beginnen, het moet ook precies een uur duren. Een reguliere viering duurt soms wat langer, maar de uitzending stopt om precies elf uur. Dat zal de eerste keer even passen en meten zijn. Als mijn preek wat langer is, moeten de liederen wat korter en andersom.”

Trotse pastoor

Zaterdag komt KRO-NCRV de spullen al brengen en zondag begint de opbouw vroeg. ,,Dat zal de eerste keer wat meer werk zijn. Iedere kerk is anders met een andere akoestiek.” Hoewel niet zenuwachtig, is Wilmink wel trots. ,,We hebben een bijzondere kerk. Een neogotische kruisbasiliek met jugendstil-elementen, die combinatie zie je niet vaak. Het zou mooi zijn als dat straks op televisie ook zichtbaar is.”

Het is overigens niet voor het eerst dat een kerk uit deze regio wordt gebruikt voor de eucharistieviering op televisie. In 2020 werd deze opgenomen in de St. Jozefkerk in Helmond en ook de St. Martinuskerk in Sint-Oedenrode was al eens het podium voor de opnames van KRO-NCRV.