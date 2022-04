In Eindhoven explodeert de huurprijs voor een woning in de vrije sector: ‘wellicht is het een inhaalslag’

Laatste bouwfase Strijp-S in Eindhoven telt 1400 woningen en begint in 2023, als alles meezit

EINDHOVEN - Vanaf 2023 wordt de volgende fase van Strijp-S in Eindhoven gebouwd. Aan de Glaslaan/Kastanjelaan moeten in 2030 zo'n 1400 woningen in alle soorten en maten gerealiseerd zijn. Als alles meezit, tenminste.

