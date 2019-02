In Eindhoven ontvoerd kind (8) na halfjaar gevonden in Barcelona, ‘gevaarlijke vader’ nog spoorloos

videoEINDHOVEN - Een 8-jarig jongetje dat in juni op de Kruisstraat in Eindhoven was ontvoerd door zijn vader, is teruggevonden in Barcelona. Hij zat daar in een huis, samen met iemand anders. Dat zegt de Spaanse politie. De vader staat volgens hen bekend als iemand die zeer gevaarlijk en gewelddadig kan zijn. Hij wordt verdacht van een groot aantal geweldsmisdrijven en was mogelijk gewapend.