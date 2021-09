In garagebox in Eindhoven lag enorme hoeveelheid munitie, politie onderzoekt vuurwapens op sporen

update Winkel en kappers­zaak in ruimte skatehal Area 51 op Strijp-S blijven op slot; huurafspra­ken niet bindend, stelt de rechter

1 september EINDHOVEN - De volledig ingerichte winkel en kapperszaak in de ruimte van skatehal Area 51 aan het Ketelhuisplein in Eindhoven gaan niet open. De verhuizing, verbouwing en inrichting hebben plaatsgevonden terwijl er nog geen bindende huurovereenkomst was.