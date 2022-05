In Handel klinkt berusting na nederlaag Feyenoord; ‘Dit hoort een beetje bij de club’

Henk van Berlo was acht jaar toen hij Feyenoord de Europacup 1 zag winnen. ,,Die wedstrijd blijft me altijd bij”, zegt hij in de kantine van zijn club v.v. Handel, een kwartier voordat de Roemeense scheidsrechter de belangrijkste wedstrijd van het seizoen van zijn favorieten tegen AS Roma laat beginnen.