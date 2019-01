In Noord-Brabant slechts één boete uitgedeeld aan vuurwerkverkopers: ‘Ze zijn op hun hoede’

Kerken blijven zich inzetten voor kerkasiel Armeens gezin, ook vanuit Best

21 januari BEST - Ook nu het CDA een ommezwaai heeft gemaakt, blijft het onzeker of het kinderpardon echt verruimd wordt. En dus blijven kerkleden uit het hele land naar Den Haag afreizen om het kerkasiel voor het Armeense gezin Tamrazyan in stand te houden - onder meer vanuit Best.