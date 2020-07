In opspraak geraakte advocaat mag weer aan het werk

EINDHOVEN - De advocaat die eind vorig jaar in Eindhoven nog vluchtte voor de politie, weken in de cel zat en voor de tweede keer werd geschorst, mag toch weer aan het werk. Dat blijkt uit het besluit van het Hof van Discipline dat zaterdag is bekendgemaakt.

Dat is een streep door de rekening van deken Jan Frederik Schnitzler die de advocaat niet meer in functie wilde zien tot is besloten of de man definitief uit zijn ambt wordt gezet. Het hof zag echter onvoldoende reden om de advocaat tot die tijd niet toe te staan te werken.

Meerdere keren in opspraak

De Veghelse advocaat - met kantoor in Eindhoven - kwam de afgelopen jaren meerdere keren in opspraak en zat al vaker in de cel. In april 2018 arresteerde de politie hem voor mishandeling en bedreiging van zijn ex-minnares, de zus van zijn echtgenote. Omdat hij daarna in zijn proefperiode opnieuw een paar keer in de fout ging, werd hij later dat jaar twaalf weken geschorst.

In december pakte de politie hem opnieuw op, dit keer na een achtervolging waarbij hij in Nuenen z'n auto in puin reed. Hij was ondanks een contactverbod betrapt in de omgeving van de vrouw met wie hij een knipperlicht relatie had. Agenten moesten na de achtervolging hun wapenstok gebruiken om hem te kunnen arresteren.

Relatie met vriendin ‘in rustiger vaarwater’

Het hof vond deze geschiedenis onvoldoende relevant om de advocaat het werken nog langer te verbieden. De man heeft uitgebreid uitgelegd hoe het in het verleden zo mis kon gaan en wist het hof te overtuigen dat hij tot inzicht is gekomen dat hij zich anders zal moeten opstellen en reageren. Daarbij opgeteld dat het afgelopen half jaar geen nieuwe incidenten hebben plaatsgevonden en dat de relatie met zijn vriendin ‘in rustiger vaarwater’ kwam, oordeelde het hof dat hij zijn werk als advocaat weer mag oppakken.

Het verzoek van de deken om hem definitief uit z'n functie te zetten, wordt op 7 september behandeld door de raad van discipline