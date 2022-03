Inbrekers stalen Apple-computers op Strijp-S, maar niet te veel ‘want de auto stond ver weg’

Hoe kon Samantha sterven in zorginstel­ling? Instanties weigeren inzage in onderzoeks­rap­port zodat ex en kinderen met vragen achterblij­ven

EINDHOVEN - Als zijn kinderen later met vragen komen over het overlijden van hun moeder Samantha, wil Eindhovenaar Tim die zo goed mogelijk kunnen beantwoorden. Maar alle betrokken instanties weigeren hem inzage in het onderzoek naar haar dood.

11 maart