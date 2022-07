Ine, Gerda en Pierre houden de Rochusbuurt schoon: ‘Ik voel me wel eens Gekkie Henkie’

met video Gebrul en agressieve poses; een bezoekje aan World of Dino’s in Eindhoven is soms best even spannend

EINDHOVEN - Amber (10) schrikt en deinst terug als ze een hoek omloopt en recht in het gezicht van een brullende carnotaurus kijkt. En zo vergaat het meer kinderen die in het Eindhovense Klokgebouw ineens oog in oog staan met een levensgroot nagebouwde dinosaurus tijdens World of Dinos.

17 juli