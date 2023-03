Ine uit Liessel heeft grote zorgen: het persoonsgebonden budget van haar zoon met Down staat op de tocht

GASTSCHRIJVERIne Koppens uit Liessel heeft een zoon van twintig met het syndroom van Down. Hij staat op de wachtlijst om een paar dagen per week naar een speciale woonvoorziening te gaan. De prijs die het gezin ervoor moet betalen is echter hoog: het hele persoonsgebonden budget moet worden ingeleverd. Ze schreef haar verhaal op voor het ED.

Vooropgesteld: het persoonsgebonden budget (PGB) is veelal een zegen. Het is een bedrag waarmee je zelf zorg of ondersteuning inkoopt, meestal voor een zorgintensieve naaste. Maar aan het PGB blijkt soms ook een hele onrechtvaardige kant te kleven.

Reeds vele jaren hebben wij een PGB voor onze nu 20-jarige zoon met het syndroom van Down. Het is regelmatig een administratief flinke klus (alles moet uiteraard verantwoord zijn en kloppen), maar heeft er vooral voor gezorgd dat onze zoon een bovengemiddeld mooi leven heeft. Hij geniet van diverse fijne dagbestedingen, aangevuld met enkele al dan niet professionele zorgverleners met wie we erg blij zijn. Allemaal gecontracteerd via het PGB.

Gering salaris

Sinds onze zoon 5 jaar was, heb ook ik als moeder een zorgcontract met hem. Mijn toenmalige baan bleek niet meer te combineren met de zorgintensiteit. Gelukkig vond ik een simpel parttime flexibel baantje. Weliswaar met een gering salaris. Vanaf toen aangevuld met een maandelijks bedrag uit PGB (waarover geen pensioen wordt opgebouwd). Geen vetpot, maar een redelijk bedrag. Heb de zorgtarieven altijd heel kritisch bekeken en probeer de kosten zo laag mogelijk te houden.

Quote Het Zorgkan­toor toont alle begrip voor de hoogst onredelij­ke situatie, maar zegt er niks aan te kunnen veranderen

Sinds een goed jaar staat onze zoon op de wachtlijst van een woonvoorziening. Om antwoord te krijgen op enkele financiële vragen nam ik onlangs contact op met een regionale deskundige zorgmakelaar. Zij deed uit de doeken dat als je kind elders gaat wonen, het totale PGB-bedrag naar het nieuwe woonadres gaat. Dat vanaf dan het maandelijkse bedrag uit het zorgcontract met je kind volledig vervalt. Ook als het kind parttime elders en parttime thuis woont.

Er komen de zorgmakelaar diverse verhalen ter ore van ouders met een kind met een beperking die om die reden de meestal reeds jaren volwassen dochter of zoon jaren langer thuis laten wonen. Simpelweg omdat ze het maandelijkse bedrag voor hunzelf niet kunnen missen. Ouders die hoogstwaarschijnlijk net als wij intussen het einde van hun werkzame leven in beeld beginnen te krijgen en toe zijn aan minder geregel en gebondenheid, wat meer vrijheid en tijd voor zichzelf.

Quote Financieel gezien was het veel slimmer geweest om de zorg altijd groten­deels aan anderen over te laten

Ook het Zorgkantoor (van CZ in ons geval) bevestigt de gang van zaken. Hoogstwaarschijnlijk geldt dit eveneens als je kind nog parttime thuis zou wonen (waarnaar onze sterke voorkeur uitgaat; we kunnen hem echt geen hele week missen). Er is een minimale kans dat de nieuwe woonplek je dan op jouw verzoek maandelijks een klein bedrag uitbetaalt. Het Zorgkantoor toont alle begrip voor de hoogst onredelijke situatie, maar zegt er niks aan te kunnen veranderen. Dat is aan de politiek.

Slimmer

Dat verzoek heb ik nog niet gedaan. Het gaat me ook niet alleen om ons, maar evenzeer om al die andere ouders in hetzelfde schuitje. Financieel gezien was het veel slimmer geweest om de zorg altijd grotendeels aan anderen over te laten (wat de zorggelden flink verhoogd zou hebben) en zelf meer aan je eigen carrière te werken. We zijn bedankt.

OPROEP: zit u in hetzelfde schuitje als de familie Koppens? Laat het ons weten via vandelezer@ed.nl.