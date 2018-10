Influencers in Eindhoven: Nieuwe rolmodellen aan de Dommel

Op zoek naar het man­go-momentje

12:00 EINDHOVEN/HELMOND - Het is snel een bekend begrip geworden in de ziekenhuiszorg: het mango-momentje. De verpleegkundige, arts of fysiotherapeut die wat extra aandacht geeft, een menselijk gesprek begint of met een onverwachte geste komt waardoor de patiënt(e) er weer even wat beter tegenaan kan.