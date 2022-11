Inloopmarkt van corporatie Trudo in Eindhoven over energienota en -besparing

Op deze markt zal het gaan over isolatiemaatregelen, verduurzaming van de woning, maar ook over de zorgen die de stijgende kosten van levensonderhoud met zich meebrengen, zegt Trudo. Ook de gemeente Eindhoven, welzijnsorganisatie Lumens en adviesorgaan Energiebox zijn aanwezig.

Veel vragen van huurders

,,We merken dat deze onderwerpen veel van onze huurders enorm bezighouden”, zegt Issanka van de Paal, Manager Wonen bij Trudo. ,,We krijgen steeds meer vragen van bewoners die zich zorgen maken over de hoogte van hun energierekening. Ook zijn er veel bewoners die willen weten wat ze zelf kunnen doen of die meer willen weten over de verduurzaming van hun woning. We kunnen niet alles oplossen, maar willen onze huurders en Slimmer Kopers helpen met alle vragen die ze op het gebied van financiën en energie hebben.”