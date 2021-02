Inschattingsfouten, botte pech of ongekende agressie: waar ging het fout bij ontspoorde rellen in Eindhoven?

Rust terugge­keerd in Eindhoven: veel vernielin­gen in de binnenstad, politie houdt oogje in zeil

24 januari EINDHOVEN - Een demonstratie in de binnenstad van Eindhoven is zondag compleet uit de hand gelopen. Stenen, golfballen, vuurwerkbommen en zelfs messen vlogen heel de middag door de lucht. Er werden auto's en scooters gesloopt, branden gesticht en er zijn tientallen personen aangehouden. Bus- en treinverkeer werden grotendeels stilgelegd. Er is veel vernield in de binnenstad.