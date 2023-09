Insluiper zocht vooral onderdak in Eindhovense straat; zes maanden cel

Riny's supermarkt in Eindhoven gaat voor de zevende keer verbouwen en wordt een AH-Jan Linders

EINDHOVEN - Riny van Deursen werkt ruim dertig jaar in de supermarkt op de Ardèchelaan in Eindhoven. In september maakt ze haar zevende verbouwing mee als Jan Linders omgebouwd wordt tot Albert Heijn.