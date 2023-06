Internationale yogadag: honderden liefhebbers laten hun yoga-spirit los in Meerhoven

Surinaamse documentai­re van Eindhoven­se regisseur te zien op tv en witte doek

EINDHOVEN - Vanaf zondag 11 juni is bij NPO Zapp de avontuurlijke documentaireserie De Kinderen van Mavungu te zien, gemaakt door Mirjam Marks. Ze is net als geluidsman Bram Meindersma geworteld in Eindhoven. De bioscoopversie is 21 juni te zien bij Natlab.