Intieme avonden met ‘artist in residence’ Woody in de Effenaar

„Het is simpel”, zegt Woody Veneman. „Elk nummer heeft een naam van een persoon in de titel, of is aan iemand opgedragen. Het zijn mensen die in een lied onsterfelijk gemaakt zijn. Die roep ik daarmee op. Dat kan in eigen nummers zijn, maar ook in covers. Zo heb ik Cowboy Kelly Catastrophe geschreven over een vrouw die ik tegenkwam in de Berlijnse nachttrein. Je kunt ook denken aan Suzanne van Leonard Cohen. Ik vertel steeds iets over het betreffende nummer.”

Achttien jaar repertoire

Veneman is blij met de serie, die steeds op de eerste zondag van de maand gepland staat. Eerder had hij een vergelijkbare serie in ’t Rozenknopje, maar dat was vier keer per jaar. „Ik ben de eerste solo-artiest die een residency heeft in de Effenaar. We hebben ze tot het einde van het jaar ingepland, maar de serie loopt door tot we ermee willen stoppen. Ik heb al een heel lijstje met thema’s. Townes (Van Zandt -red), Murder Ballads, Dylan, Love Songs, Protest Songs. Ik kan grasduinen in een repertoire dat ik in achttien jaar heb opgebouwd. Voor elke aflevering schrijf ik ook een nieuw nummer.”

Quote Ik geef songs uit een oude traditie een nieuw leven Woody Veneman, Singer-songwriter

Hij put uit een traditie die al een eeuw of meer oud is, maar wil aansluiten bij de actualiteit. „Woody Guthrie, naar wie ik genoemd ben, heeft veel nummers geschreven over de Tweede Wereldoorlog. Als je die hoort, merk je hoe urgent zijn teksten zijn. Die kun je helemaal toepassen op onze tijd. Ik geef ze een nieuw leven, voor een jong publiek.”

Margarita’s

„Er zullen ook overlappingen in zitten. Tussen edities over Woody Guthrie en een over cowboy-ballads, over Bob Dylan en protestsongs. Maar dat zal geen probleem zijn. Wat ik wil doen is het op een nieuwe manier doorvertellen van songs uit een oude traditie, ook in mijn eigen nummers. Daarin kunnen verwijzingen zitten naar bestaande teksten. In Cowboy Kelly Catastrophe zing ik de regel ‘the bedroom of her dust’. Die komt uit het radiohoorspel Under Milk Wood van Dylan Thomas uit 1954.”

Quote Vij Woody Sings Names worden natuurlijk Margarita’s geschonken Woody Veneman

Woody Sings wordt een avond die Veneman naar eigen believen vorm mag geven. „Het wordt ‘een intieme avond met’. Er komen grote lichtletters à la de comebackspecial van Elvis. Ik mag de zaal inrichten. Het wordt half staand, half zittend. Akoestisch, elektrisch, toetsen. Af en toe een gast die met mij meespeelt. En bij Woody Sings Names worden natuurlijk Margarita’s geschonken.”

‘Woody Sings Names’. Zondag 2 okt in de Effenaar, Kleine Zaal. Aanvang 20.15 uur.