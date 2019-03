Irakees verdacht van mensensmokkel en poging doodslag op A67 bij Eindhoven

Alwéér een overval in Eindhoven: boomlange man bedreigt personeel Jumbo met wapen, verliest geld tijdens vlucht

20:46 EINDHOVEN - Supermarkt Jumbo aan het Nederlandplein in Eindhoven is dinsdagavond overvallen. Een donkere man met dreadlocks bedreigde het personeel met een vuurwapen en eiste geld. De medewerkers bleven ongedeerd, maar waren wel erg geschrokken. Het gaat alweer om de dertiende overval dit jaar in Eindhoven.