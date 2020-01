Iraniër uit Eindhoven snapt niks van Trump: ‘Dood van generaal is goed voor regime in Iran’

Eindhoven speelt grote rol in tv-serie over radicale islam

6 januari EINDHOVEN - De Al Fourqaan-moskee in Eindhoven speelt een grote rol in een drieluik van BNN Vara over de radicale islam in Nederland. In de eerste uitzending, dinsdagavond 7 januari, rakelt journalist Sinan Can de roerige geschiedenis van de moskee op.