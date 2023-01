Irisbuurt Eindhoven blijft tegen bouwplan 26 appartementen in Stuiverstraat

Lampenma­kers van Signify zetten beeld Gerard Philips in het licht, nu nog een vergunning om het te plaatsen

EINDHOVEN - Signify verlicht straks het beeld van Gerard Philips dat in de maak is. De kolossale buste van de oprichter van het concern is een cadeau van het jubilerende Philips, maar de vergunning om het te plaatsen is er nog steeds niet.

21 januari