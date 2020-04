Is 5G nou schadelijk of niet?

Ingreep waterschap De Dommel vanwege droogte

9:13 EINDHOVEN - Waterschap De Dommel grijpt in naar aanleiding van de droogte. In het deelgebied ‘Boven Dommel’, ruwweg het gebied van Eindhoven tot de Belgische grens, mogen in de komende tien dagen grasland en sportvelden beregend worden met grondwater.