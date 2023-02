Is dat door een student of door ChatGPT geschreven? Ict-studenten maken hulpmiddel voor docenten

Route040 Eindhoven zoekt veilige werkplek voor jongeren die tussen wal en schip vallen

EINDHOVEN - Als een echte bakker rolt Aniek worstenbroodjes in de bakkerij van Stadshelden. Onder begeleiding van een professionele bakker ervaart ze hoe het is om in een bedrijf te werken en zo te schaven aan haar vaardigheden.

