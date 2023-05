‘Is er een toilet?’, is voor Kris en anderen met de ziekte van Crohn overal de belangrijkste vraag

indebuurt.nl Inzameling afval rond Hemelvaart 2023 in Eindhoven: dit wil je weten

Wil je net je overvolle kliko langs de weg zetten, blijkt dat de vuilniswagen helemaal niet langskomt. Het kan je zo gebeuren op Hemelvaartsdag en Pinksteren komt er ook aan. Hoe zit het rondom deze feestdagen met de afvalinzameling in Eindhoven? Lees hier wanneer je het afval buiten zet en of de milieustraat open is.