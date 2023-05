IVN Heeze-Leende heeft geld voor amfibieëntunnel binnen

Het allerlaat­ste Nachtbus­feest­je: ‘Iedereen komt er met een glimlach weer uit’

EINDHOVEN - Ritten vol muziek, literatuur en vooral vrolijkheid; De Nachtbus reed de afgelopen twee jaar als reizend podium door Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam. 27 mei is de allerlaatste rit in Eindhoven, met onder anderen muzikant Tim Knol. ,,Het is een schoolreisjesgevoel.”