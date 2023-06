IVN houdt vogelwandeling bij Achelse Kluis

Bieb-pro­ject What's Next Junior wil kinderen stimuleren nóg een boekje te gaan lezen

EINDHOVEN - Bibliotheek Eindhoven is op negen basisscholen in Eindhoven en Waalre een boekadviestool aan het testen die boekentips aan kinderen geeft. Zodat die er meer plezier in krijgen en vaker een boekje pakken om lekker te ontspannen.