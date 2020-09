Jaar cel geëist tegen drie PSV-fans voor vernederen Roma-vrouwen in Madrid in 2016

UPDATEMADRID/EINDHOVEN - Het Spaanse openbaar ministerie eist een gevangenisstraf van een jaar voor drie PSV-fans die zich in 2016 hebben misdragen in Madrid. De officier van justitie stelt dat de mannen op het Plaza Mayor Roma-vrouwen hebben ‘vernederd’. De rechtszaak tegen het drietal begint komende woensdag.

Dat meldt de Spaanse krant Marca op haar website.

Buiten de celstraf wordt een boete van 600 euro per persoon geëist voor het vernederen van de groep vrouwen. Daarmee wordt waarschijnlijk verwezen naar artikel 510.2 van het Spaanse wetboek van strafrecht, dat stelt dat ‘het schenden van de waardigheid van mensen of bepaalde groepen mensen door vernedering of verachting’ strafbaar is. In 2016 werd al gespeculeerd dat de fans zich hier mogelijk schuldig aan hadden gemaakt.

Mocht de rechter niet meegaan met dit oordeel, dan wil het OM dat de mannen tien maanden cel krijgen voor moreel verwerpelijk gedrag.

Plaza Mayor

Het incident dateert van 15 maart 2016. Op die dag speelde PSV een uitduel in achtste finales van de Champions League op bezoek bij Atletico Madrid. Veel fans waren voor het duel afgereisd naar de Spaanse hoofdstad. Op verschillende plaatsen kwamen fans in de middag al samen. Een van de plekken was het Plaza Mayor.

Beelden van wat de fans deden op dat plein gingen de wereld rond. Roma-vrouwen, die kwamen bedelen bij de toeristen, werden opgedragen om push-ups te doen in ruil voor geld, werden bekogeld met bierblikjes en er werd muntgeld naar hen gegooid, zo stelt de openbaar aanklager. Daarnaast werd door het drietal, en een grotere groep fans die niet geïdentificeerd konden worden, geld in brand gestoken voor de ogen van de bedelaars.

'Veel stof doen opwaaien’

De voorzitter van de supportersvereniging van PSV, Harrie Timmermans, geeft desgevraagd aan dat hij nu niet wil reageren op het nieuws. ,,Deze zaak heeft zoveel stof doen opwaaien en alles is er al over gezegd. Iedere keer dat het opnieuw in het nieuws komt, komen al die emoties weer terug. Daarom is het denk ik niet verstandig om hier nu op te reageren.”