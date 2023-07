Jan is terug na zo’n 7000 kilometer fietsen met 13.000 euro voor kankeronderzoek: ‘Hij verdient een heldenstatus’

PSV presen­teert Pepi, die meteen handteke­nin­gen kan uitdelen en daarna goals moet gaan maken: ‘Het was een lange reis’

Ricardo Pepi is definitief PSV'er. De afgelopen weken was al bekend geworden dat hij voor de Eindhovense club zou gaan spelen en vrijdagmorgen is alles afgerond. Pepi verhuist voor 8 miljoen euro, 1 miljoen euro aan eenvoudig haalbare bonussen en nog eens 1 miljoen euro aan bijzondere bonussen naar PSV.