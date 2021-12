Jarenlang racete Peter tegen Max Verstappen: 'De jongens in Formule 1 leefden toen al als professionals, ik zat ‘s maandags weer op school’

video Run op gratis Max-tat­toos. ‘Nee, hier krijg ik nooit spijt van’

EINDHOVEN - Daags na zijn historische wereldtitel in de Formule 1 lieten tientallen fans van Max Verstappen het moment vereeuwigen op hun arm, schouder of enkel. Gratis nog wel dankzij een actie bij Dragon Tattoo in Eindhoven. ‘Ach, soms moet je een beetje gek doen in het leven.’

21:35