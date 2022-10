Jazz-gigant Archie Shepp gooide het roer om na opmerking van zijn moeder: ‘Speel je nog steeds die liedjes zonder melodie?’

Eindhoven­se klimaatbe­gro­ting veel te rooskleu­rig door fouten, wethouder door het stof

EINDHOVEN - Door een paar suffe fouten in de klimaatbegroting schetst Eindhoven een te rooskleurig beeld van de milieusituatie in de stad. In een cruciale grafiek daalt de totale CO2-uitstoot bijvoorbeeld veel harder dan waarschijnlijk realistisch is.

7:00