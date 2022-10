Jelle Seegers smelt metaal met behulp van de zon, ‘gas en elektriciteit zijn nu zo duur’

‘Bankmol’ in hoger beroep vrijgespro­ken van betrokken­heid bij heftige overval op Bladelse (78)

DEN BOSCH/BLADEL – Het gerechtshof in Den Bosch heeft Eindhovenaar Mehmet E. in hoger beroep vrijgesproken van betrokkenheid bij een heftige overval op een vrouw (78) uit Bladel in de zomer van 2017. Bij de rechtbank kreeg hij anderhalf jaar cel.

26 oktober