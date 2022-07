Jeroen Dijsselbloem nieuwe burgemeester van Eindhoven

De grote dromen van Zein (10): van het trapveldje bij een azc naar de Champions Lea­gue-finale

ETTEN-LEUR - Bij PSV noemen ze hem Mo, thuis Zein. Hij hoopt dat zijn achternaam Alkasir over tien jaar bekend is van Brazilië tot Lutjebroek. Want Mohamed Zein Alkasir (10), als ukkie gevlucht uit Syrië, wil de beste voetballer ter wereld worden.

16 juli