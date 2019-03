Jeroen uit Eindhoven zorgt voor contact met rampgebied Mozambique

Het Rode Kruis rept al over de mogelijk dodelijkste natuurramp ooit op het zuidelijk halfrond. Orkaan Idai en de daaropvolgende modderstromen hebben een ongekende ravage aangericht in Mozambique. Honderden doden zijn al geteld en een onbekend aantal is vermist. Naar schatting 400.000 mensen zijn dakloos. Het Afrikaanse land werd vorige week donderdag al getroffen door het natuurgeweld maar pas de afgelopen dagen werd duidelijk hoe groot de verwoesting is. In de dagen na de orkaan bleef het stormen en regenen waardoor de hulpverlening maar moeizaam op gang kwam.