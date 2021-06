Jeugdbescherming vliegt extra handen in om opnamestop te keren; ‘Anderen moeten medewerkers uitlenen om druk te verlagen’

Kinderrech­ter over nood in Brabantse jeugdzorg: ‘Gevolgen voor kinderen zijn niet te overzien’

22 juni BREDA - Het is ‘onvoorstelbaar’, vindt de Bredase jeugdrechter Susanne Tempel. Kinderen in zeer zorgelijke situaties die nergens terecht kunnen vanwege de cliëntstop bij Jeugdbescherming Brabant (JBB). ,,Als vannacht de Raad voor de Kinderbescherming belt omdat een kind in een drugspand is aangetroffen bij ouders die elkaar te lijf gaan, wat dan? Dit vraagt landelijke aandacht; de gevolgen hiervan zijn niet te overzien.”