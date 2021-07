Jeugdhulp piept en kraakt, maar barst nog niet, ‘wachtlijsten in deze regio zo goed als weggewerkt’

In juni kondigde Jeugdbescherming Brabant (JBB) een opnamestop aan voor drie maanden voor nieuwe niet-urgente gevallen. De grootste aanbieder van jeugdbescherming in Brabant was het werk boven het hoofd gegroeid. Ook de William Schrikker Stichting besloot een week later voorlopig geen cliënten meer aan te nemen in Oost-Brabant.