Jeugdlintje voor Manolito en Sten: twee jonge helden die een voorbeeld voor anderen zijn

EINDHOVEN - Manolito van Lierop (15) zich al jaren in voor buurtactiviteiten in Woensel en Sten Janssen (7) haalt geld op voor een ziekenhuis waar kinderen kunnen worden geholpen. Voor hun vrijwillige inzet kregen de twee Eindhovense kinderen maandag een jeugdlintje van de gemeente.

De jeugdlintjes werden in 2018 (opnieuw) in het leven geroepen op initiatief van raadsleden Remco van Dooren (CDA) en Lex Janssen (VVD). Met als doel om kinderen die een bijzondere prestatie leveren in het zonnetje te zetten.

Ontzettend behulpzaam

Dit jaar worden er dus twee kinderen onderscheiden. Manolito van Lierop zet zich in voor buurtactiviteiten in Kronehoef. Hij werkt mee aan activiteiten, helpt bij evenementen, begeleidt ouderen en doet van alles voor kleine kinderen. Volgens de gemeente is Manolito ontzettend behulpzaam en kunnen ze bij Dynamo jongerenwerk altijd op hem rekenen. Daarnaast is hij ook jeugdtrainer bij PSV United. Allemaal activiteiten die hij doet naast school en de scouting.

Volledig scherm Sten Janssen met zijn ouders © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

Sten Janssen slijpt samen met zijn vader messen om geld op te halen voor het goede doel. En niet zonder succes want vorig jaar kon Sten een cheque van 13.345 euro overhandigen aan het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht.

Onderzoek naar hersenstamkanker

Met een goede reden want een jaar eerder was Stens broertje Wies overleden aan hersenstamkanker. Met het geld van Sten gaat het ziekenhuis laboratoriumonderzoek doen naar het openen van de hersenen voor immuuntherapie. Volgens de gemeente is Sten een bijzondere jonge held en een voorbeeld voor anderen.

De lintjes werden maandag uitgereikt door Remco van Dooren en Lex Janssen. De twee winnaars kregen ook een videoboodschap van burgemeester John Jorritsma.