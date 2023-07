Jo van den Broek (90) zit al dagen opgesloten door misselijkmakende stank van dode vissen

Op zijn 17de al in de eredivisie, nu knokkend voor zijn laatste kans bij Helmond Sport: ‘Het is vijf voor twaalf’

Hij debuteerde op zijn 17de al in de eredivisie en werd gevolgd door Ajax. En nu? Nu knokt Wassim Essanoussi (19) ervoor zijn belofte alsnog in te lossen bij Helmond Sport, want vorig seizoen bracht hij ‘te weinig.’ In de monsterzege op SV De Braak (15-0) liet hij in elk geval zien dat hij hongerig is.