Joëlle Smits en PSV poetsen geschonden blazoen overtuigend op; clubtopscorer treft twee keer doel

De royale overwinning moet een opmaat worden naar 19 maart als beide ploegen in de kwartfinale van de KNVB-beker elkaar in Eindhoven weer treffen. Voor PSV de enige mogelijkheid om van het tot nu toe belabberde seizoen nog iets te maken.

Eindelijk raak

Een loden last viel dan ook van haar af toen ze in minuut twintig werd gelanceerd door Esmee Brugts en vol overtuiging de bal tussen de benen van Excelsior-doelvrouw Isa Pothof door speelde, 1-0. ,,Eindelijk weer eens een keertje raak”, sprak Smits na afloop voldaan. ,,Je denkt wel eens waar ligt het aan, maar dat is gewoon niet te vatten. Er zijn perioden waarin het goed gaat en ik heb ook mindere tijden gekend. Het gaat nu weer de goede kant op en we maken iedere wedstrijd weer stapjes.”

Smits nam ook de 4-0 acht minuten na rust voor haar rekening en bracht daarmee haar seizoentotaal op vijf. Zera Hulswit tekende voor de overige twee Eindhovense doelpunten. Smits: ,,Dit geeft weer een boost voor het zelfvertrouwen. Het was vooral in de eerste seizoenshelft best moeilijk. We hebben veel met elkaar gesproken en veel dingen geprobeerd om de zaak te keren. Dat lijkt nu de goede kant op te gaan. We hebben nu de beker nog om van het seizoen iets te maken. Laten we dat dan ook maar gaan doen.”