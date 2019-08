Joep Vermolen uit Eindhoven verkocht zijn serie ‘Toon’ aan Netflix en is binnenkort wereldwijd te zien

Wat er door hem heengaat nu zijn serie binnenkort wereldwijd te zien is? ,,Een heleboel tegelijkertijd eigenlijk. Positieve dingen, maar toch ook veel spanning.” Want u moet weten dat Joep Vermolen (31), die de hoofdrol vertolkt in Toon, nog nooit geacteerd had voordat hij aan deze serie begon. ,,Toen we hoorden dat we deze serie voor tv gingen maken, was ik best wel in paniek. Ik had namelijk geen enkele ervaring. Kon ik dit wel? Maar nu twee jaar later kan ik zeggen dat het 't allerleukste is in de hele wereld.”