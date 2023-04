Joey Veerman over groot levensgeluk en zijn reis naar volwassenheid bij PSV: ‘Soms zit ik nog iets te veel in de irritatie’

INTERVIEWEen voetballer met het vermogen om in het veld vooruit te kijken? Dat is Joey Veerman. Nu eens kijken of dat buiten het veld ook lukt. Over de wedstrijden tegen Ajax, een volgend seizoen bij PSV, zijn internationale ambities en een stap naar Oranje. En over groot levensgeluk.