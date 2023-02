Johan nam de bekendste frietzaak van Eindhoven over: 'De standaard ligt heel hoog'

indebuurt.nlSinds 5 januari 2022 runnen Johan en Jolanda van den Broek Friture Martin Zwerts aan de Boschdijk, samen met hun kinderen Cas en Femke. Daarvoor was de frietzaak ruim zeventig jaar lang in handen van de familie Zwerts. Totdat frietbakker Martin Zwerts eind 2021 met pensioen ging en het stokje aan hen doorgaf. Hij overleed in juli 2022.

Na Cafetaria ’t Stuupke in Asten is het de tweede frietzaak van Johan en Jolanda. “De eerste zaak hadden we 35 jaar geleden”, vertelt Johan. “We gingen dit werk doen, omdat mijn moeder die zaak overnam van een nicht van haar. Daarna nam mijn broer het over en vervolgens runden mijn vrouw en ik vier jaar de zaak. Het is niet zo dat ik vroeger had bedacht: dit wil ik worden. Daar was ik niet zo bewust mee bezig op die leeftijd. Maar op deze manier zijn we erin gerold.”

Ander werk

Na de frietzaak in Asten werkte Johan jarenlang in heel andere sectoren. “Vier à vijf jaar in de beveiliging. Daarna begon ik een bedrijfje in sierlijsten en ornamenten. Daarmee renoveer ik gevels en het interieur van huizen en gebouwen (Arte Decor, red.). Dat doe ik er nog steeds naast.”

Volledig scherm Zo wordt de friet gebakken. © indebuurt Eindhoven

Op zoek naar locatie

Sinds vorig jaar runt Johan met zijn vrouw en kinderen toch weer een frietzaak. Hoe kwam Friture Zwerts op hun pad? “Omdat mijn zoon Cas en dochter Femke allebei zo’n drie jaar in een cafetaria hadden gewerkt, gingen we op zoek naar een locatie om een eigen zaak te openen”, vertelt Johan. “We hadden eerst een pand aan de Halvemaanstraat op het oog. Uiteindelijk belde een tussenpersoon ons op. De boodschap was: daar komen geen commerciële ruimtes. Maar we hebben misschien wel wat anders leuks voor je…”

Uitdaging

Dat andere leuke was Friture Martin Zwerts. “Mijn kinderen vonden het te gek! Het is de bekendste frietzaak van Eindhoven, vanwege de bijzonder lekkere friet van Martin en Annelies Zwerts. Voor ons was de uitdaging om dezelfde kwaliteit te blijven leveren. Onze friet moet iedere dag en ieder uur top zijn.”

Bekende klanten

Het overnemen van Friture Martin Zwerts was niet makkelijk vanwege de hoge standaard, vertelt Johan. Maar het heeft ook zijn voordelen: de frietzaak heeft een goede reputatie en dus een grote klantenkring. “Mensen uit Nijmegen, Den Haag, Amsterdam en Utrecht komen hier een frietje halen als ze in Eindhoven zijn”, vertelt Johan. Ook bekende personen slaan de friettent niet over: “John de Bever, Aad de Mos en Toon Gerbrands komen hier. Laatst kwam ook Graham Caunce langs, zanger en gitarist van de Engelse band The Scorpions. Die had een concert in Veldhoven en kwam hier twee avonden achter elkaar friet halen.”

Volledig scherm Nieuwe vegetarische snacks in het assortiment zijn onder andere de vegan kroket, vega bitterballen en de bamibal. © indebuurt Eindhoven

Het geheim

Wat is het geheim achter de friet van Zwerts? “De aardappelen zijn belangrijk, maar het vet waarin je bakt ook. Het geheim van Martin Zwerts zit hem vooral in welk vet je gebruikt en dat het vet vers is. Dit vervangen wij vaak. Wij zorgen er ook voor dat we goede, verse aardappels binnenkrijgen. Daarvoor ben ik geswitcht van leverancier, omdat de vorige dit type aardappel niet kon leveren.”

Meer vega en halal

Het levert volgens Johan de friet op zoals de klanten die kennen van Martin en Annelies Zwerts. “Krokant vanbuiten, zacht en niet taai vanbinnen.” Maar er zijn ook dingen veranderd sinds de familie Van den Broek de zaak overnam. “We hebben het assortiment uitgebreid met meer vegetarische keuzes en halalsnacks”, vertelt Johan. “Ook kun je sinds 31 januari bij ons online bestellen.”

Geen maximum

Iets anders dat verleden tijd is: het maximumaantal van vier grote of zes kleine frietjes dat je per keer kon bestellen. “Dat heb ik meteen afgeschaft”, zegt Johan. “Daar waren mensen blij mee. Als je vrienden op bezoek hebt en je wilt voor tien man friet halen, dan kan dat nu. Omdat ik met twee pannen bak, heb ik een grotere capaciteit en blijft de kwaliteit hetzelfde.”

Gedenkboek voor Martin Zwerts

In juli 2022 overleed Martin Zwerts na een kort ziekbed, ruim een half jaar nadat hij met pensioen was gegaan. “Wij werden overvallen door dat bericht. Op dat moment waren we op vakantie en via een van onze klanten kregen we het nieuws te horen. We hebben om hem te eren een gedenkboek in de zaak gelegd, een herinnering aan hem voor klanten. Dat is het minste wat we konden doen.”

Volledig scherm Een foto van Martin en Annelies op de muur van de frietzaak. © indebuurt Eindhoven

Nieuw jasje

Friture Martin Zwerts is in het kort een oud familiebedrijf in een nieuw jasje. En sinds ruim een jaar met nieuwe gezichten in de zaak. “Ik ben extravert en maak graag een praatje”, zegt Johan. Met zijn friet won Martin acht keer de prijs van beste friettent van Nederland. “Martin heeft mij zijn geheimpjes doorgegeven”, vertelt Johan. “Maar de rest moeten we zelf doen, het product afleveren zoals het hoort. Wat de smaak van de friet betreft zijn we op dezelfde manier doorgegaan.”

